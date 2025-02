Noi Moderati in piazza: successo per il gazebo in piazza Martiri di Belfiore

MANTOVA Successo per il gazebo di Noi Moderati allestito ieri in Piazza Martiri di Belfiore nel capoluogo nell’ambito del tesseramento nazionale. «Siamo gratificati nel constatare che le nostre proposte, dalla famiglia al welfare incentrato sulla persona, fino al sostegno al lavoro e alle imprese, riscuotono sempre più interesse», ha dichiarato Enrico Volpi, sindaco di Castiglione delle Stiviere e coordinatore provinciale. Numerosi i cittadini che si sono fermati al gazebo per raccogliere materiale informativo e confrontarsi con i rappresentanti del movimento.

«Sono state raccolte nuove adesioni e rinsaldati i rapporti con i militanti – ha aggiunto Volpi –. Nelle prossime settimane replicheremo l’iniziativa nei principali centri della provincia come Viadana, Castiglione e Suzzara».