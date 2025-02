Un caffè sospeso per le forze dell’ordine

MANTOVA A Mantova nasce l’iniziativa del “caffè sospeso” per le forze dell’ordine, promossa dal neonato comitato Locali Mantovani Uniti (Lmu), che riunisce oltre 120 tra bar e ristoranti del territorio, compresi alcuni tra Curtatone e Borgo Virgilio. Il comitato è presieduto da Mattia Pedrazzoli del Bar Brasile. «Siamo aperti a nuove iscrizioni. Abbiamo voluto creare un gruppo trasversale, apartitico e apolitico – spiega Pedrazzoli – per unire i pubblici esercizi e collaborare con le amministrazioni». L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare il tessuto commerciale e dall’altro diventare una vera e propria cassa di risonanza per i Comuni, promuovendo eventi e segnalando le criticità. L’idea del caffè sospeso per le forze dell’ordine nasce da Elena, titolare del locale Elena Coffee Bar: «Ho pensato a un gesto di riconoscenza per chi veglia sulla nostra sicurezza. Volevo fare qualcosa di concreto e coinvolgere altri locali». Un’ispirazione arrivata guardando iniziative simili a Verona, ma reinterpretata in chiave mantovana. «Abbiamo creato un barattolo trasparente, da posizionare sul bancone, ben visibile, nei locali aderenti, dove i clienti possono lasciare uno scontrino di un caffè pagato. Quando un agente in divisa entra nel bar, può prenderlo e gustare un caffè offerto dalla comunità», racconta Giovanni Donatelli , uno degli ideatori. La partecipazione è stata immediata e l’iniziativa partirà già la settimana prossima, da martedì. «Il caffè sospeso è una scusa per avvicinare le forze dell’ordine ai cittadini e ai nostri locali – aggiunge Pedrazzoli -. Ci fa piacere vederli entrare anche solo per un caffè: dà un senso di sicurezza e aiuta a mantenere vivo il legame con la comunità». Alcuni dei locali aderenti all’iniziativa: Elena Coffee Bar, Bar Brasile, Bar Posta, Bar Venezia, Bar Sociale, Bar Sordello, Bar Pace, Chin Chin Bar, Caffè Roberta, Bar Noce, Bar San Francesco, Bar Zemër, Caffè Verdi, Bar Pavone (ex Mamacita), Giallo Zucca, Tiratappi, Stile Libero, Il Cortiletto, La Cucina, Il Laboratorio, Pizzeria al taglio, Pizzeria Corso Umberto, Gelateria Cheveux, Le dolcezze del Fano, La Nancy, Chew, Mamu, DolceLia, Doolin e vEgX Public (via Pescheria).