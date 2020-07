Nuova apertura Levi’s® store

BAGNOLO Questo weekend, presso Mantova Outlet Village, si arricchisce l’offerta con l’apertura del nuovo Levi’s® store.

Levi’s® incarna perfettamente quello stile cool e easy tipicamente Americano. Creati da Levi Strauss & Co nel 1873, i jeans Levi’s® sono diventati uno dei capi più iconici in tutto il mondo, catturando l’immaginazione e la fedeltà di generazioni e generazioni. Indossati da lavoratori, rockstar e presidenti, sono stati strappati, riparati, abbinati e personalizzati in ogni modo possibile. Il range di prodotti leader nel mondo del jeans è oggi disponibile in più di 110 Paesi, permettendo a tutti di esprimere il proprio stile personale. Il portfolio di Levi’s® continua a evolversi grazie a uno spirito innovativo e pionieristico, con un costante impegno verso la sostenibilità, principio al centro di tutti i processi produttivi, dalla coltivazione della canapa cotonizzata alle tecnologie Water