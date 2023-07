Volley Serie A3 maschile – Gabbiano chiude il mercato col martello bulgaro Yordanov

MANTOVA L’ultimo colpo del Gabbiano è una vera bomba. Arriva dalla Bulgaria l’importantissimo tassello che va a completare la rosa del Top Team, pronto così ad affrontare al meglio delle proprie possibilità il prossimo torneo di A3.

E’ ufficiale infatti l’ingaggio di Zlatan Yordanov, schiacciatore classe 1991, scelto per portare esperienza e tecnica in una rosa che, nel complesso, si è ringiovanita moltissimo.

«Siamo convinti che Yordanov possa rappresentare per noi un innesto importante – spiega il presidente Paolo Fattori – si tratta di un giocatore che ha già disputato questo torneo, e che vanta un’esperienza internazionale. In ricezione e difesa è molto solido, davanti sbaglia pochissimo e a muro sa farsi valere. È un giocatore completo dunque, che contiamo saprà prendere in mano le redini del nostro gioco, ma al contempo elevare il livello dei compagni che lo circondano».

Yordanov, gigante di due metri, ha giocato nella sua carriera in campionati di otto diverse nazioni, continente africano compreso. Dopo la prima esperienza con la maglia del Marek Union-Ivkoni, compagine bulgara, si è trasferito poi in Francia, al Saint-Nazaire Volleyball Atlantique. Dal 2014 al 2016 è in Turchia, prima al Gümüshane Torul Gençlik e poi all’Inegöl Belediyesi. Nel 2016-17 si trasferisce poi in Romania, nelle fila dell’SCM Craiova, mentre l’anno successivo schiaccia per l’MKS Bedzin, in Polonia. Vi sono poi le esperienze al Club Sportif Sfaxien (Tunisia), nuovamente al Marek Union-Ivkoni (Bulgaria), all’Haliliye Belediye Spor (Turchia) e all’SKV Montana (Bulgaria), prima del suo sbarco in Italia, con la maglia della Tinet Prata di Pordenone di serie A3, dove conquista la promozione in A2 ai play off e vince pure la Coppa Italia di categoria. La sua ultima esperienza è stata nella massima serie austriaca, con la maglia dell’SK Aich/Dob, con cui è arrivato fino alla finale scudetto. «Sono felice di venire a Mantova – ha detto Yordanov – e pronto a mettermi al lavoro. Sono convinto che disputeremo una grande stagione, piena di belle emozioni e, mi auguro, grandi risultati».

La rosa del Gabbiano è dunque completata, dato che all’arrivo di Yordanov si uniscono anche la conferma del libero Luca Catellani e l’innesto, come riserva, di Riccardo Sommavilla, classe 1997, proveniente dal Valtrompia Volley.

La Lega, intanto, ha ufficializzato l’organico delle 26 squadre iscritte alla Serie A3 e nei prossimi giorni definirà la composizione dei due Gironi.