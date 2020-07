Asola, successo per il primo appuntamento di ‘Serate Asolane’,

ASOLA Ha preso il via con successo la rassegna “Serate Asolane”, organizzata dal Comune e dall’Associazione Esercenti per il periodo estivo. Il primo appuntamento in cartellone è stato con i “Devopia”, cover band asolana che ha fatto divertire con i classici italiani più amati il buon pubblico presente in piazza XX Settembre con posti a sedere rigorosamente distanziati. Il centro storico è diventato area pedonale dalle 19.30 fino a oltre la mezzanotte per un’iniziativa che punta a rilanciare e rivitalizzare la cittadina del Chiese dopo il lungo periodo di lockdown, con alcuni esercenti che si sono reinventati con menù a tema e disco music per animare le proprie attività. Per i negozi, invece, c’era la possibilità di sconti su determinati prodotti, alcuni fino al 50% su alcune collezioni. I successivi appuntamenti con la rassegna “Serate Asolane” sono in programma sabato 25 luglio con “Davide Cerri & Gli Invisibili” con musica swing e classici italiani; il primo agosto con il Nodo Teatro che proporrà “Gnomo Nasone” uno spettacolo per famiglie e una fiaba che ci insegna a provare, ad impegnarsi, a non soffermarci sui nostri difetti ma a puntare sulle nostre potenzialità; l’8 agosto con i “CelentaMina”, tributo a Mina e Adriano Celentano; il 15 agosto con gli “Oxxxa”, la cover band più famosa d’Italia; il 22 agosto con “Innocenti Evasioni”, tributo a Lucio Battisti e il 29 agosto con un altro gruppo asolano gli “Original Red Wine”, tra blues e cantautori. La rassegna “Serate Asolane” proseguirà poi il 5 settembre con i “Vipers”, per un tributo ai Queen; il 12 settembre con “Felice Piazza & friends” con la sua orchestra e infine il 19 settembre con i “Question Marks” con musica pop-rock.

Paolo Zordan