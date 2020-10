MANTOVA La necessità di concentrare le funzioni amministrative e di adeguare gli spazi alle sempre nuove mansioni ha comportato una estensione operativa di Palazzo Soardi di via Frattini, sede dell’anagrafe e di altri settori comunali, nel quale sono in corso i lavori di ristrutturazione per adibire a uffici anche l’ultimo piano. Sono lavori edili, ma anche impiantistici, che per il Comune si traducono in un intervento da circa 75mila euro.