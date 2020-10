Niente bottiglie o lattine allo stadio: rinnovata l’ordinanza di divieto

MANTOVA Si è preso una pausa di relax il primo cittadino Mattia Palazzi confermato nel mandato bis lo scorso 21 settembre. È l’unico componente dell’esecutivo rimasto in via Roma, mentre tutti gli altri assessori hanno già riconsegnato le chiavi, in attesa comunque di una scontata riconferma, che dovrà avvenire intorno al 10 del mese.

Palazzi ha comunque inaugurato questa sua seconda legislatura da sindaco con le firme di due ordinanze. Due provvedimenti siglati quasi in automatico, trattandosi di misure di sicurezza e di regime ambientale già firmate anche in passato, e ora rinnovate.

La prima riguarda le normative di limitazione al traffico per i veicoli più obsoleti, diesel fino a Euro 4 e benzina Euro zero. La seconda riguarda invece le misure di sicurezza all’interno del “Martelli” nel campionato 2020-’21, con proibizione a introdurvi bottiglie, lattine o altri oggetti offensivi, oltre che il divieto di vendita di bevande in bottiglia entro 4 ore dalle partite.