Occupazione a Mantova, calo generale nel primo quadrimestre del 2025

MANTOVA Nel primo quadrimestre 2025, la situazione occupazionale nella provincia di Mantova ha registrato una diminuzione complessiva di tutte le comunicazioni obbligatorie (avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni di rapporti di lavoro) rispetto al 2024 ad eccezione delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato che segnano un +5%. Per quando riguarda gli avviamenti di rapporti di lavoro in somministrazione (interinali), che hanno segnano la crescita maggiore durante l’anno 2024, si registra una flessione del 18% rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dal report diffuso nei giorni scorsi dalla Provincia di Mantova relativo all’occupazione nei primi quattro mesi di quest’anno. Le comunicazioni obbligatorie riferite al primo quadrimestre 2025 ammontano complessivamente a 55.639, di cui il 42% è relativo ad avviamenti, il 28% a cessazioni e il restante 30% riguarda proroghe e trasformazioni; un andamento perfettamente in linea con quanto registrato durante l’anno precedente. Dall’analisi degli avviamenti in relazione al genere, emerge che nel primo quadrimestre del 2025 il 42% delle nuove posizioni lavorative riguarda le donne. Inoltre, considerando gli avviamenti in base all’età, emerge che la fascia compresa tra i 15 e i 29 anni è la più rappresentata. Subito dopo troviamo la fascia dei 50-64. In generale rispetto al 2024 si registra un decremento degli avviamenti per tutte le fasce d’età, soprattutto per quelle intermedie 30-39 e 40-49, che ammontano al -8%. il settore del Commercio e dei Servizi presenta i valori più elevati in tutti e tre i quadrimestri considerati. Nel primo quadrimestre del 2025, questo settore ha rappresentato il 55% delle assunzioni totali. Rispetto all’anno precedente, si osserva che il decremento degli avviamenti è spinto dai settori dell’Industria e del Commercio e servizi, che ammonta rispettivamente al 12% e al 6%, mentre agricoltura e costruzioni rimangono invariati. Nel primo quadrimestre del 2025 gli impieghi caratterizzati da contratti di lavoro precari e flessibili rappresentano la stragrande maggioranza, pari all’83% del totale. Al contrario, i contratti di lavoro permanenti costituiscono solo il restante 17%. Nel 2025 inoltre risulta una diminuzione generale, soprattutto per la somministrazione e l’apprendistato, rispettivamente del 18% e del 12%. Nel primo quadrimestre del 2025, le persone che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sono state 2.210, (+6% rispetto allo stesso periodo del 2024). Si tratta principalmente di donne (55%); i giovani sotto i 30 anni sono il 33%. La percentuale di richieste pervenute da cittadini italiani rispetto a quelli stranieri è del l 70%. Mantova, con 960 dichiarazioni, è al 43% del totale, seguito da Castiglione delle Stiviere con 536 (24%), Suzzara con 366 (17%), Viadana con 254 è al 12% . Il minor numero di dichiarazioni, 94, è a Ostiglia.