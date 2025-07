Rugby – Viadana, la pista sudafricana porta ad Andell Anwer Loubser. Confermati Morosini e Orellana

Viadana Da via Learco Guerra non arrivano ancora certezze circa la suggestione sudafricana per il ruolo di estremo. Una posizione chiave nello scacchiere giallonero che a oggi vede il giovane Bussaglia promosso dai Caimani e il rientro graditissimo di Sebastien Zaridze cresciuto all’ombra dello Zaffanella. Per avere ulteriore profondità si cerca un profilo di qualità ed esperienza che possa elevare la solidità difensiva e la pericolosità in attacco della trequarti portando anche un tocco di esperienza internazionale. Seguendo le briciole di pane che porterebbero verso Port Elizabeth, nella regione sudafricana di Eastern Cape, il passo successivo conduce ai Southern Kings, ma non è ancora sufficiente perché ci sono altre tracce a forma di impronte di ghepardo, il che si traduce con la squadra dei Free State Cheethas che giocano in Currie Cup e European Challenge Cup. Rimettendo in ordine le varie parti del puzzle, e incrociando tutte le informazioni trapelate da Viadana, si potrebbe ipotizzare il nome di Andell Anwer Loubser come prossimo candidato alla maglia giallonera di un Viadana che piazzerebbe con lui il primo colpo nella casella stranieri. Suggestioni più che notizie, spifferi che escono dalle porte, o dalle finestre, di via Learco Guerra, indizi che non danno certezze, ma indicano una direzione. Sono tracce che portano a un nome che troverà conferma, oppure no, nei prossimi giorni. Intanto, proprio ieri, la società ha annunciato la conferma di Juan Franco Morosini e Antonio Exequiel Orellana . Morosini, utility back affidabile e completo, ha dimostrato grande versatilità e intelligenza tattica. La sua capacità di adattarsi a più ruoli nel triangolo allargato e in mediana è stata un valore aggiunto per lo staff tecnico. Orellana, centro fisico e rapido, è stato uno dei protagonisti del reparto trequarti. La sua intesa con il resto della linea arretrata è stata uno degli elementi di forza del gioco viadanese nella passata stagione. Due conferme preziose per lo staff tecnico giallonero e il Viadana edizione 2025/26 che piano piano prende forma.