Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino, inizia l’era del ds Messina: obiettivo la C

Roncoferraro Grandi cambiamenti al Casalmartino: dopo l’avvicendamento della guida tecnica, con Luca Bittante e Stefano Gemelli che hanno preso il posto di Maurizio Arvani, ci sono novità anche nella dirigenza e nello staff tecnico. Annunciato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Marco Messina, ex Lumezzane, figura di grande esperienza e capacità nel mondo del femminile. Resterà nei ranghi anche Michele Balasini, artefice del salto in Eccellenza delle ragazze rossoverdi: per lui il ruolo di direttore tecnico. Ampliata anche l’area medica, con Chiara De Vincenzi già calciatrice e ora fisioterapista, assieme alla massaggiatrice Alessandra Pizzati, confermata. I portieri rimangono affidati a Giacomini. Beatrice Marchi sarà la team manager. Ma ci saranno altri innesti nell’organigramma, per rendere, come dice il presidente Marzio Guernieri «il Casalmartino una realtà sempre più “professionistica”». «Dobbiamo alzare il livello – spiega – dando una svolta al calcio femminile mantovano, facendo qualcosa di più rispetto al passato. Vogliamo competere con le migliori realtà dell’Eccellenza e provare a salire di categoria nel giro di due anni. Sono contento dell’innesto di Messina: l’arrivo di una figura come la sua, è un segnale positivo. Spero che ci aiuti a crescere come desideriamo».

«Ci sono le basi per fare qualcosa di importante – spiega Messina -, il presidente mi ha prospettato un progetto molto stimolante. Mantova a livello di bacino è un po’ “isolata”, ma stiamo lavorando per portare qua giocatrici importanti e, dall’altro lato, lavorare sul fronte del vivaio. Spero di rivivere la cavalcata di Lumezzane: in quattro anni dalla Promozione siamo arrivati in C. Il patron mi ha dato fiducia, costruiremo una rosa forte per tentare la scalata». I primi due colpi ufficiali sono la 2003 Emanuela Linzalata, scuola Parma, ultima stagione in C col Lecce. Arriva dalla C (con l’Orobica) anche la centrocampsita Anna Vigani, bergamasca, classe 2004. Ma siamo solo all’inizio. Il pressing rossoverde è su Sabrina Malosto e Meri Marchiotto, entrambe del 2005 del S.Massimo.