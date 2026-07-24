Parcheggio Fs? Si farà entro il dicembre 2028

MANTOVA Le aree di sosta a servizio dell’utenza ferroviaria avranno corso negli spazi nei tempi e modi stabiliti dagli accordi in corso con Rfi. Lo conferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli in relazione all’articolo sull’area dell’ex distributore in zona stazione dei treni di largo Pradella pubblicato ieri dalla Voce. Un progetto ricompreso nel Bando multimodale urbano della Regione Lombardia.

«Rispondo volentieri all’articolo relativo al Bando multimodale urbano Mantova – spiega Martinelli – e sottolineo che stiamo rispettando appieno il cronoprogramma. Saranno rispettati i tempi, che prevedono l’inizio dei lavori entro il 15 marzo 2027 e la fine entro il 31 dicembre 2028».

L’iter di progettazione, a detta di Martinelli, «non solo non è fermo, ma si sta procedendo con un’importante accelerazione proprio negli ultimi mesi».

Il lavoro degli uffici si suddivide in due aspetti: «Da un lato abbiamo definito gli aspetti progettuali – ha spiegato ancora l’assessore –. Il progetto comprende la riqualificazione ciclopedonale di via Pitentino e il recupero del parcheggio nell’area lato ferrovia con la realizzazione di nuovi parcheggi “Kiss&Ride” dedicati alla sosta breve, nonché i lavori di collegamento con il parcheggio “Pradella Parking” in piazzale Mondadori. Il progetto esecutivo è in fase di redazione, e a breve sarà presentato in conferenza di servizi agli enti preposti».

Dall’altro lato «è in atto un’interlocuzione con Rfi sul tema dell’acquisizione dell’area dell’ex distributore e della sua successiva demolizione. Ringrazio Rfi per la fattiva collaborazione. Questa interlocuzione è fondamentale, perché i lavori di realizzazione del parcheggio sono sinergici con quelli del raddoppio ferroviario. Informo che l’amministrazione – conclude Martinelli –, ha sempre rispettato i tempi e i cronoprogrammi dei bandi relativi alle opere appaltate direttamente dal Comune».