Sette nuovi marescialli per i Carabinieri di Mantova

MANTOVA Rinforzi in arrivo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova. Nella mattinata di ieri il Comandante Provinciale dell’Arma, colonnello Dario Pancrazio Vigliotta, ha accolto e salutato ufficialmente sette neo marescialli appena assegnati al territorio virgiliano. I sette sottufficiali provengono direttamente dalla prestigiosa Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Alle spalle hanno un intenso percorso formativo della durata di tre anni, culminato con il conseguimento della laurea in “scienze giuridiche della sicurezza”. Un bagaglio di competenze tecniche e legali che i giovani militari metteranno da subito al servizio delle comunità locali. I nuovi Marescialli andranno a potenziare l’organico di altrettante stazioni dei Carabinieri dislocate in punti strategici della provincia. Nello specifico, le sedi di destinazione sono: Mantova, Ostiglia, Piubega, Guidizzolo, Viadana, Castel Goffredo, Poggio Rusco. Questo innesto di forze fresche consentirà di incrementare l’attività di prevenzione, intensificare il contrasto alla criminalità e garantire quel servizio di prossimità e ascolto che rappresenta il tratto distintivo dell’Arma, sia nei centri maggiori che nei borghi più piccoli. Ai saluti del colonnello Vigliotta si sono aggiunti anche quelli del prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. Il rappresentante del Governo ha voluto formulare ai militari i migliori auguri, dicendosi certo che il loro contributo risulterà prezioso per riaffermare la presenza dello Stato e garantire, in sinergia con le altre Forze di Polizia, la massima sicurezza e rassicurazione ai cittadini. Un’attenzione istituzionale particolarmente gradita dal colonnello Vigliotta, che ha definito il messaggio del prefetto «un segnale di stima e di grande attenzione per il lavoro che l’Arma svolge quotidianamente a favore della collettività».