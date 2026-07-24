Soggiorno in Italia per 10 bimbi saharawi: ultima visita a Mantova e poi l’arrivederci

SAN GIORGIO BIGARELLO I bambini Saharawi salutano e ringraziano Mantova. insieme ai loro accompagnatori, che sono stati ospiti dell’associazione Fadel Ismail di San Giorgio Bigarello dal 4 al 19 luglio, hanno lasciato la provincia virgiliana.

«Domenica 19 luglio abbiamo affidato – spiega Mauro Caffarra, presidente dell’associazione Fadel Ismail – il gruppo alle cure dell’associazione Kabara Lagdaf, che ha la sua sede a Modena, che li ospiterà per cinque settimane, iniziando da un bel soggiorno al mare a Ravenna».

«Durante le due settimane trascorse nel mantovano – prosegue l’assessore al weelfare di San Giorgio Bigarello – i bambini sono stati sottoposti ad una serie di esami medici di controllo, hanno ricevuto cure alle carie ai denti e a quattro di loro sono stati messi gli occhiali. Sono stati accolti con una bellissima cerimonia dal sindaco di San Giorgio Davide Dal Bosco, hanno visitato due agriturismi della provincia dove hanno assistito alla mungitura e alla produzione del formaggio, hanno frequentato il Cred e sono andati in piscina per due volte, Il sabato prima della partenza – ricorda Caffarra – sono stati ospiti della questura e del Vescovo Marco Busca, non prima però di fare un tour nel centro della nostra bella città durante il quale sono rimasti stupiti dalle bellezze architettoniche della Basilica di S. Andrea e di Piazza Sordello. Io e tutti le volontarie e i volontari dell’associazione – sottolinea il presidente di Fadel Ismail – siamo felici di aver regalato un periodo di benessere a queste creature provenienti dal deserto del sahara. Sono state due settimane impegnative, ma indimenticabili. Come una grande mamma li abbiamo attesi preparando al meglio tutto il necessario per la loro permanenza e organizzandoci in turni di assistenza. Adesso sono partiti con una valigia piena di vestiti che abbiamo acquistato per loro, portandosi via anche un pezzo del nostro cuore. Buona fortuna bambini».