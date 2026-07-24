Rugby Serie A Elite – Viadana, ufficiale la conferma di Ciofani: “Questa è la mia seconda casa”

VIADANA Dopo essere stata ampiamente anticipata nelle scorse settimane, è arrivata anche l’ufficialità: Alessandro Ciofani vestirà la maglia del Rugby Viadana anche nella stagione 2026/27. L’ala giallonera rappresenta una preziosa alternativa sulle corsie grazie a velocità, qualità e imprevedibilità, caratteristiche che ne fanno un elemento importante nelle rotazioni.

«Viadana è diventata la mia seconda casa, sono pronto a dare tutto ancora una volta», ha dichiarato Ciofani, confermando il forte legame con l’ambiente e la volontà di continuare a dare il proprio contributo alla causa giallonera.