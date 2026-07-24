San Benedetto Po, operaio cade dal tetto dopo un malore: è in pericolo di vita

SAN BENEDETTO PO. Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 24 luglio, in strada Crema a San Benedetto Po. Un operaio di 45 anni di origini cinesi, residente nel comune del basso mantovano, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre eseguiva interventi di manutenzione sul tetto dell’azienda agricola “Zhou Haibin”.

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata provocata da un improvviso malore che ha colto l’uomo mentre si trovava in quota. L’impatto al suolo è stato violentissimo, tanto da causare l’arresto cardiaco del lavoratore.

Rianimato sul posto e trasferito in elicottero

L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari del 118, giunti d’urgenza sul luogo del sinistro, hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare sul posto. Una volta stabilizzato il battito, l’operaio è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale civile Carlo Poma di Mantova. Le sue condizioni restano estremamente critiche e l’uomo si trova ora ricoverato in pericolo di vita.

Indagini in corso

Presso l’azienda agricola sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Benedetto Po per i rilievi di rito e il personale tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Val Padana. Gli ispettori dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e chiarire l’esatta dinamica della caduta.