Regione Lombardia: 580mila euro per i Comuni mantovani, via libera ai fondi per sicurezza e viabilità

MANTOVA – Nuovi fondi in arrivo per i piccoli e grandi Comuni della provincia di Mantova. Il Consiglio regionale della Lombardia, nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2026-2028, ha approvato uno stanziamento complessivo di 580.000 euro destinato a infrastrutture di prossimità, sicurezza stradale e servizi socio-sanitari. Le risorse sono il frutto di quattro emendamenti mirati promossi da Paola Bulbarelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Gli interventi sbloccheranno cantieri strategici nei territori di quattro comuni mantovani: Roncoferraro, Magnacavallo, Redondesco e Roverbella, beneficiando inoltre di procedure amministrative semplificate per accelerare l’avvio delle opere.

“Ogni singola risorsa investita rappresenta un tassello fondamentale per contrastare l’isolamento dei piccoli centri e migliorare la vita quotidiana dei residenti”, ha dichiarato Paola Bulbarelli a margine del voto. “Siamo intervenuti su situazioni molto specifiche segnalate dai sindaci, dove il supporto regionale fa davvero la differenza tra un’opera ferma e un cantiere che parte”.

Ciclopedonali e asfalti a Roncoferraro e Magnacavallo

A Roncoferraro, nella frazione di Barbasso, arriveranno 127.000 euro per il 2027. I fondi finanzieranno un percorso ciclopedonale protetto tra via Rodoni, via Montello e via Fanti. L’opera, dotata di un attraversamento pedonale rialzato, metterà in sicurezza il collegamento verso la scuola elementare, la farmacia e il centro ricreativo.

A Magnacavallo sono stati stanziati 153.000 euro (sempre per il 2027) per la manutenzione straordinaria e l’asfaltatura delle reti viarie più deteriorate. I cantieri apriranno in via Palazzina, via Spallettino e in alcuni tratti di via Agnolo, includendo il rifacimento completo della segnaletica orizzontale.

Riqualificazione urbana e servizi a Redondesco e Roverbella

Il Comune di Redondesco riceverà un contributo di 100.000 euro, dilazionato tra il 2027 (40mila euro) e il 2028 (60mila euro). Le risorse serviranno per il restyling di Piazza Risorgimento, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e valorizzare il contesto storico dominato dal Castello Gonzaghesco.

Infine, a Roverbella, l’intervento riguarderà la frazione di Malavicina. Uno stanziamento di 200.000 euro (ripartito equamente tra il 2027 e il 2028) permetterà la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’edificio polifunzionale locale. La struttura rappresenta un punto di riferimento essenziale per i cittadini della frazione, in quanto ospita l’ambulatorio medico, l’ufficio postale, la sala civica e i centri di aggregazione.