Passaggio generazionale, l’87% non sopravvive. l’11 maggio webinar in Confindustria

MANTOVA – Il passaggio generazionale nei prossimi anni interesserà quasi un terzo delle aziende italiane. Il problema, che deve far riflettere, è che il 70% delle imprese non sopravvive alla prima generazione e l’87% delle imprese non sopravvive alla seconda generazione. Per l’Osservatorio Aub, il 65% delle aziende italiane con più di 20 milioni di fatturato è a controllo familiare, e di queste, nei prossimi anni, oltre la metà sarà interessata dal passaggio di testimone. Un avvicendamento che oggi, dopo la pandemia, coincide spesso con un cambio di paradigma molto forte. Il passaggio del testimone è quindi molto delicato e va pianificato con cura. Ci sono casi celebri di aziende che hanno già effettuato con successo questa transizione, grazie a strumenti differenti; ad esempio, Brunello Cuccinelli ha utilizzato il trust, mentre Armani ha scelto di creare una fondazione. A Mantova, la casa di moda Lubiam della famiglia Bianchi ha optato il patto di famiglia, stretto nel 2019. Tuttavia gli strumenti giuridico fiscali sono molti e di varia natura. Per approfondire questo tema, l’11 maggio (inizio ore 18, termine previsto ore 19) Confindustria Mantova insieme a Fideuram organizza un webinar dal titolo “Passaggio Generazionale dell’Impresa e dei Patrimoni”, con la collaborazione esclusiva di uno degli studi legali più quotati al mondo in questa materia, DLA Piper. La serata inizierà con il saluto ed il breve case history di Edgardo Bianchi, presidente di Confindustria Mantova ed amministratore delegato della Lubiam Spa. A seguire il saluto di Simone Bellati, Regional Manager Fideuram Private Banking, al termine del quale prenderà la parola Mario Bombacigno, Responsabile PWM Fideuram Private Banking, che analizzerà il contesto macroeconomico di riferimento del post-pandemia, che impone agli imprenditori di accelerare decisioni latenti. Chiuderà il seminario l’Avv. Antonio Tomassini, Partner Studio legale internazionale DLA Piper, che si concentrerà gli aspetti di natura giuridico-fiscale.