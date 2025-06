Pellegrinaggio in ospedale per il Preziosissimo sangue

MANTOVA – Il vescovo monsignor Marco Busca porta in pellegrinaggio la reliquia del preziosissimo sangue all’ospedale di Mantova.

Lo straordinario evento si è tenuto domenica primo giugno, in occasione dell’Ascensione nell’anno giubilare, che ha visto condurre il sacro vaso in alcuni luoghi significativi della città, per consentire un momento di preghiera e adorazione alle persone impossibilitate a raggiungere Sant’Andrea. Nella basilica, infatti, è stata ricollocata la reliquia al termine del pellegrinaggio, con una celebrazione presieduta dal vescovo.

Il percorso ospedaliero è partito dalla cappella di San Padre Pio, nel blocco D, per poi proseguire nei reparti di Oncologia e Cure Palliative, un gesto che ha favorito l’incontro con i pazienti e il personale del presidio ospedaliero. Erano presenti, in particolare, il direttore generale di Asst Mantova Anna Gerola, il direttore della struttura Oncologia Matteo Brighenti e il direttore della struttura Cure Palliative Teresa Sabina Mediani.