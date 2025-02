Mirandola Ricorda l’artista Guido Roveri

MANTOVA In occasione della ricorrenza del centenario della nascita (Magnacavallo MN 28 febbraio 1925) dal 23 febbraio al 9 marzo presso la Sala Trionfini in Piazza Celso Ceretti 9 a Mirandola si terra’ una mostra di pittura antologica dedicata all’artista Guido Roveri, scomparso nel 2017.

La manifestazione organizzata con la collaborazione delll’Associazione Amici della Consulta APS e dal Comitato Sala Trionfini è patrocinata da Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord, si pone l’obiettivo di riportare alla memoria l’opera pittorica di Roveri che si e’ sviluppata nel corso del’ anni a partire dal 1960 fino al 2010. In tutto una ventina di quadri a testimoniare il costante sviluppo tecnico ed artistico del pittore.

Nell’ultimo periodo della sua attività’ Roveri si era avvicinato ad un altro tipo di arte passato appunto dal colore alla poesia.

A quest’ultima sara’ dedicata la serata evento del 28 febbraio (inizio ore 20,30 sempre presso la medesima sala) nel corso della quale giovani attori di teatro, accompagnati dal sottofondo di una chitarra classica, si alterneranno nella lettura dei versi più’ significativi ed identitari del Roveri poeta.

L’ingresso alla mostra e la partecipazione all’evento sono liberi.