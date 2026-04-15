Goito, dopo la lite la donna dà fuoco ai vestiti del compagno sul balcone

GOITO – Notte movimentata a Goito, tra lite domestica e principio d’incendio. Nella tarda serata del 14 aprile i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione per una violenta discussione tra una coppia, già nota per frequenti litigi. Alla base dello scontro, secondo quanto ricostruito, motivi di gelosia, aggravati dall’abuso di alcol da parte della donna. L’uomo si è quindi allontanato, rientrando nella sua casa in provincia di Verona. Poche ore dopo, intorno alle 3.40, i Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti nello stesso appartamento per un principio d’incendio sul balcone: secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe dato fuoco ad alcuni vestiti del compagno. L’uomo è rientrato per prendere con sé i due figli minori. Nessun danno strutturale all’immobile. Indagini in corso.