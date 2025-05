Per corti e cascine domenica 18 maggio dall’alba al tramonto

MANTOVA Andare per corti e cascine in tutta la provincia di Mantova. Si potrà fare domenica 18 maggio dall’alba al tramonto in occasione della giornata in cui le fattorie apriranno le porte al pubblico.

La giornata, giunta alla ventottesima edizione, è stata presentata ieri nella sede del Comune capoluogo dal vicesindaco Giovanni Buvoli, dall’assessore alle Attività Produttive Iacopo Rebecchi, dal capo di Gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura Beduschi, Ildebrando Volpi, dal presidente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio Filiberto Speziali, dal direttore del Consorzio agrituristico mantovano Marco Boschetti e dalla responsabile progetti Michela Bastoni.

Saranno 49 le aziende agricole coinvolte, mentre saranno 6 i percorsi tematici: la strada del vino e dell’olio, la strada del riso, la città agricola, le terre e l’acqua, le terre della città ideale e l’Oltrepò mantovano.

“Se la manifestazione è arrivata alla ventottesima edizione – ha commentato Buvoli – vuol dire che ha successo. A Mantova si mangia e si beve bene. L’enogastronomia contribuisce a rendere ancora più interessante la nostra provincia”.

“Mantova ha un ottimo equilibrio tra città e campagna – ha proseguito Boschetti -. Devo ricordare che Per Corti e Cascine è stata la prima iniziativa di questo genere in Italia che ha aperto la strada ad altre aperture delle strutture produttive”.

A partire dal mattino, le persone saranno accolte dai proprietari delle aziende e saranno accompagnate in visite guidate per conoscere da vicino la fonte del cibo, i saperi e la maestria contadina, le tecniche di coltivazione, d’allevamento e di trasformazione. Sono variegate le realtà da visitare: le cantine, gli allevamenti, i caseifici famigliari, gli agriturismi, gli agribirrifici, gli allevamenti ittici e le fattorie didattiche.

Domenica 18 cade anche nella settimana dedicata ai consorzi di bonifica. Gli impianti di bonifica saranno aperti per far conoscere da vicino queste opere di straordinaria ingegneria idraulica.

Sono in distribuzione le cartoguide. Per corti e cascine è organizzato dal Consorzio agrituristico mantovano e può contare sul contributo della Regione Lombardia, del Comune di Mantova, della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia e da numerosi altri enti e associazioni.

Le proposte delle corti e delle cascine si possono scaricate dal sito www.percortiecascine.it.