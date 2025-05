La fuga dalla Polizia locale si ferma contro un muro: nei guai tre giovani

MANTOVA Sono finiti contro un muro e sono saltati fuori dall’auto abbandonandola sul posto, ma sono stati individuati poco dopo. Si tratta di tre giovani, tra i quali una minorenne, che oggi alle 15.45 hanno fatto un incidente in via Tassoni. Il conducente dell’auto, un’Audi A3, era appena sfuggito a una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti avevano cercato di fermare l’auto a Cittadella perché risultava priva di assicurazione. I tre sono stati poi individuati dai carabinieri intervenuti a loro volta in via Tassoni. Un 32enne e una 21enne sono attualmente in ospedale. Polizia locale e carabinieri stanno svolgendo degli accertamenti d’indagine.