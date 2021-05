“Per corti e cascine”, il 16 maggio riparte la 24esima edizione

MANTOVA – Torna “Per corti e cascine”. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 24^ edizione, che offre a tutti l’occasione di avvicinarsi alla campagna mantovana e riscoprire le aziende agricole del territorio. E ‘una vera e propria festa dell’agricoltura multifunzionale e in continuo cambiamento. È un evento di lunga durata, sempre molto attesa dai visitatori che permette di scoprire i prodotti delle nostre campagne, organizzata e promossa dal Consorzio agrituristico mantovano.

Un ritorno allungato per questa edizione di “Per corti e cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, che quest’anno per dare a tutti i partecipanti la possibilità di viversi l’evento in sicurezza, si svolgerà in più giornate, nelle date di domenica 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno. Tutte le visite alle aziende e le varie attività si svolgeranno su prenotazione. La manifestazione da più di vent’anni offre a tutti l’occasione per avvicinarsi alla campagna mantovana e conoscere le aziende agricole del territorio. Quest’anno, in particolar modo abbiamo bisogno di spazi aperti e contatto con la natura.

Durante tutte le giornate dell’evento, dalle 9 alle 19, le varie aziende agricole ci invitano a riscoprire la maestria contadina, il paesaggio rurale e le produzioni tradizionali. Tantissime le proposte per conoscere “sul campo” i segreti della campagna. Sarà anche un’ottima occasione per arricchire le dispense acquistando i prodotti direttamente dai produttori. Chi lo desidera, potrà anche fermarsi per il pranzo o trascorrere la notte, senza dimenticare però di prenotare, per garantire una giornata all’aria aperta nel rispetto delle norme vigenti!