Si oppone all’identificazione dei Cc, denunciato: nel portafogli aveva una dose di coca

SUZZARA – Nella serata del 7 maggio i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga hanno intensificato i controlli nella zona di Suzzara per verificare il rispetto della normativa aanti Covid. Ebbene i militari hanno controllato 40 persone e due esercizi commerciali. Un cittadino di origine bresciana, in evidente stato di ubriachezza, è stato denunciato per aver insultato e per essersi opposto, in maniera passiva, ai carabinieri che cercavano di identificarlo. È stato comunque perquisito è trovato in possesso di una dose di cocaina, da 0.80 grammi, nascosta nel portafogli. Nel medesimo controllo sono stati segnalati altri due uomini residente a Suzzara, trovati in possesso di più di 4 grammi di hashish. Nella stessa serata sono state elevate due sanzioni nei confronti di altrettante persone che non avevano rispettato le attuali norme previste per evitare la diffusione del contagio.