Polo vaccinale chiuso? Dara: “Propaganda irresponsabile del Pd castiglionese”

MANTOVA – Chiusi i poli vaccinali nell’alto mantovano? Stando al Pd locale sì, ma stando alla replica del deputato leghista Andrea Dara, vicesindaco di Castiglione, non solo si tratta di una fake news, ma ancor meglio di un “voluto allarme” che crea “panico” con notizie false. «Si vergognino, irresponsabili!». E in un post sui social, Dara precisa: «Il Pd di Castiglione volutamente pubblica una notizia falsa, cioè che il nostro polo vaccinazione è sottoposto a chiusura, creando panico e sconcerto tra i Cittadini! Sono varie le telefonate e i messaggi che ci stanno giungendo, carichi di preoccupazione, soprattutto da parte di chi è prenotato da lunedì per la vaccinazione. Naturalmente ci siamo già attivati per rassicurare tutti e stiamo, inoltre, valutando le ovvie azioni di tutela, legali e istituzionali. Questi irresponsabili che, evidentemente, non hanno neanche un minimo di senso civico e di responsabilità, per fare meschina propaganda contro il Comune, che condivide la gestione del polo con le autorità sanitarie e il personale medico, danneggiano la campagna vaccinale e creano paure nella popolazione. Vergognoso. Pretendiamo che il Pd, provinciale, regionale e nazionale, intervengano sui loro rappresentanti cittadini, anche in modo sanzionatorio e si scusino con i Castiglionesi. Io, come parlamentare, non mancherò di attivarmi in sede nazionale come la mia funzione pretende. Il nostro Polo è in piena attività, come sempre da quando è stato aperto, dal lunedì al sabato, dalle 8 30 del mattino alle 19,30 e sta addirittura aumentando la sue capacità di prestazioni. Questa è la verità che ai rancorosi e irresponsabili personaggi locali del Pd non aggrada».