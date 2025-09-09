Poste Italiane, edifici sempre più green

In provincia di Mantova gli uffici postali diventano più efficienti e sostenibili attraverso progetti concreti che permettono di diminuire l’impatto sul pianeta puntando all’utilizzo di energie rinnovabili, negli edifici.

Partendo proprio da questi ultimi, grazie al progetto “Smart Building”, in provincia di Mantova è già stato realizzato a Castel Goffredo il primo ufficio dotato di un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti, in grado di garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale.

Il sistema, grazie all’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio della sede, effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate.