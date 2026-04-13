Basket serie B Int. – L’Amica Chips sbanca Monfalcone e si tiene stretto il quarto posto

Monfalcone L’Amica Chips Stings conferma il suo ottimo momento di forma e centra un successo pesantissimo al Pala Paliaga, imponendosi 80-72 sulla Falconstar Monfalcone in uno scontro diretto chiave per la corsa al quarto posto. Per la squadra di coach Pablo Romero è la terza vittoria consecutiva, la seconda lontano da casa, nel momento più delicato della stagione. Grazie a questo risultato, sale a quota 32 punti e resta appaiata a Romano Lombardo tra quarto e quinto posto. Monfalcone, invece, esce definitivamente dalla corsa alle posizioni di vertice. Con due giornate ancora da giocare, la sfida per il quarto posto resta apertissima. L’avvio è equilibrato, con i padroni di casa che chiudono il primo quarto avanti di misura (18-17). Nel secondo periodo, però, gli Stings alzano il livello: cresce l’intensità difensiva, migliora la fluidità offensiva e arriva il sorpasso che vale il 43-37 all’intervallo lungo. Un parziale che indirizza la gara. Al rientro dagli spogliatoi Mantova piazza l’allungo determinante: il parziale di 25-10 nel terzo periodo rompe definitivamente l’equilibrio. Difesa solida, scelte lucide e grande concretezza permettono agli Stings di prendere il controllo del match, dimostrando maturità e personalità in una sfida ad alta tensione. Prestazione di alto livello per capitan Crhistian Boudet, top scorer con 23 punti e punto di riferimento sotto canestro. Andrea Barbieri aggiunge 20 punti, impreziositi da quattro triple pesanti, mentre Lorenzo Ziviani è impeccabile dall’arco (3/3) chiudendo a quota 13. Importante anche il contributo di Thiago Aguirrezabala (8 punti), prezioso nei momenti chiave. Il successo consolida Mantova nelle zone alte della classifica e lascia agli Stings il destino nelle proprie mani nella corsa al quarto posto. Domenica altra trasferta a Oderzo.