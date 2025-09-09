Job day il 18 settembre al Cpi di Viadana

VIADANA Giovedì 18 settembre 2025 dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, il Centro per l’Impiego di Viadana ospiterà il Job Day promosso da Umana (Agenzia per il Lavoro) per conto di Gruppo Saviola e Fracm S.p.A.

Il Job Day è finalizzato alla ricerca di diversi profili professionali: addetti alla logistica, carrellisti e autisti patente C/CE/CQC, operai generici e specializzati nel settore produttivo (operaio palista, operaio pressista, addetto alla squadrabordatura, addetto al montaggio a banco, operaio addetto al carico e scarico dell’impianto di verniciatura, verniciatore, piegatore, addetto al taglio laser, caldaista), responsabili di reparto, Ttcnici manutentori e operatori di impianto, addetti alla qualità e personale impiegatizio (SAP EWM, project engineer, process engineer, quality specialist), e profili informatici, sistemistici e gestionali.

I candidati avranno modo di interfacciarsi direttamente con i Responsabili delle Risorse Umane delle due aziende e di accedere a un primo colloquio conoscitivo con Umana, Agenzia per il Lavoro, cui è affidata la selezione. La collaborazione con la Provincia di Mantova e il Centro per l’Impiego di Viadana rappresenta un’opportunità significativa per sostenere l’occupazione locale, valorizzare le competenze del territorio e rafforzare il dialogo tra pubblico e privato. Questo tipo di partnership favorisce concretamente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: imprese e candidati possono contare su un supporto congiunto, che mette in sinergia l’expertise del servizio pubblico e privato nell’ambito delle politiche attive per il lavoro. Con questo evento, la formula del Job Day si estende in provincia confermando la linea di diffusione delle iniziative ai Centri per l’Impiego territoriali laddove le realtà aziendali coinvolte hanno sede.

Per partecipare è possibile registrarsi online: https://www.lavoroprovinciamantova.it/novita/job-day-viadana/. I candidati che si registrano verranno ricontattati con l’indicazione della fascia oraria in cui presentarsi in modo da evitare tempi di attesa. Benché la registrazione sia raccomandabile, sarà anche possibile presentarsi con il proprio Cv direttamente il giorno dell’evento in Piazzale delle Rose 1 a Viadana.

Il Gruppo Saviola, con sede a Viadana, è il più importante processore di legno post-consumo al mondo e si distingue per il solido impegno assunto negli anni per una innovazione sostenibile: Ambiente, Persone, Territorio, Qualità e Innovazione sono i cinque valori chiave che caratterizzano e differenziano il Gruppo e le sue cinque anime: Savionet, Saviola, Sadepan, Composad, Saviolife. Anche per la Fracm Srl, azienda leader nella lavorazione della lamiera, acciaio ed affini con sede a Brescello, Reggio nell’Emilia, l’ambiente è uno dei valori fondamentali: dispone di un sistema produttivo all’avanguardia e sistemi di lavorazione unici nel proprio settore.