Prende a sprangate una donna per strada: 17enne arrestato dalla Squadra Mobile

MANTOVA Ha aggredito una donna che aveva incrociato poco prima sul lungolago di Belfiore, colpendola al capo con uno spezzone di tondino. Per questa brutale aggressione avvenuta lo scorso 2 settembre, un 17enne di Mantova si trova attualmente sotto custodia cautelare in una comunità. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino di due settimane fa. La donna stava facendo una passeggiata durante la quale aveva incrociato pochissime persone, tra le quali il 17enne. Poco dopo, mentre stava raggiungendo il cavalcavia, sentiva un colpo alla testa, e mentre si accasciava vedeva quel ragazzino incrociato poco prima che la colpiva con una spranga di ferro. La donna si metteva a urlare attirando l’attenzione di alcuni passanti e questo bastava a mettere in fuga l’aggressore. Sul poto intervenivano gli agenti della Volante e a seguire della Squadra Mobile, che riuscivano a individuare il giovane il 5 settembre seguente, quando veniva sottoposto a fermo per lesioni aggravate. Si tratterebbe di un italiano appartenente a una famiglia piuttosto abbiente che avrebbe scelto a caso la persona da prendere a sprangate. Non si esclude che venga chiesta una perizia psichiatrica.