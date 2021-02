Preso a pugni da un ex compagno di scuola, 18enne finisce in ospedale

MANTOVA Si sono presi a cazzotti in pieno centro storico per questioni ancora in corso di accertamento ma che, in ogni caso, non dovrebbero discostarsi troppo dai classici futili motivi. Magari per questioni di gelosia, vecchi rancori o più semplicemente una disputa per contendersi una ragazza. Protagonisti dell’episodio violento occorso ieri pomeriggio in piazza Dante due ex compagni di classe appena maggiorenni. La lite è scoppiata poco dopo le 17 nei giardini pubblici al centro della piazzetta su cui affaccia la biblioteca Teresiana. Alla fine, tra i due contendenti, quello che ha avuto la peggio ha così rimediato un labbro rotto e un occhio tumefatto. La scena non è ovviamente sfuggita ai numerosi passanti che ieri affollavano il capoluogo virgiliano, tanto che uno di questi ha preferito allertare il 118 per far intervenire un’ambulanza. Dopo un primo momento di indecisione, il 18enne pestato è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma per farsi medicare e refertare. Spetterà ora a lui decidere se sporgere denuncia verso il coetaneo. Sul posto anche una Volante della Polizia impegnata a ricostruire l’accaduto.