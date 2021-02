Ultimo sabato in zona gialla, centro città preso d’assalto

MANTOVA Dopo tre settimane, ultimo weekend in zona gialla per Mantova e la Lombardia. Quella di ieri in città, complice anche la giornata di sole con temperature ben oltre gli standard del periodo, è stata senza dubbio una giornata caratterizzata da notevole afflusso di gente. Prese d’assalto vie e piazze del centro storico. Numerosi, prima delle nuove ulteriori restrizioni a partire da domani, anche i visitatori provenienti da altre province lombarde. Una passeggiata sotto i portici o sul lungolago. Sold out anche bar e locali pubblici, soprattutto nel pomeriggio, per un aperitivo anticipato o per gustarsi un gelato. Nessun assembramento è stato infine registrato, anche se le segnalazioni in tal senso arrivate alla centrale operativa della Polizia Locale non sono certo mancate, ma un buon via vai conclusosi attorno alle 18, orario ormai divenuto canonico per lo stop alle consumazioni al tavolo.