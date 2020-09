Rimandata al prossimo anno la cena degli artisti mantovani

MANTOVA L’edizione 2020 de “La Cena degli Artisti Mantovani” non si farà e il motivo della scelta compiuta dagli organizzatori è legata in particolare all’impossibilità di allestirla con i crismi ben noti agli addetti ai lavori.

Le norme restrittive dettate dalla necessità di ridurre ai minimi termini i rischi per i contagi da Covid 19 sono alla base del rinvio al prossimo anno.

Questa iniziativa nel 2019 aveva festeggiato al Ristorante Il Nespolo di Bagnolo San Vito i suoi primi 25 anni di vita alla presenza di oltre cento personaggi impegnati quotidianamente nella salvaguardia e divulgazione di tutto ciò che sta all’interno della sfera artistica e della tradizione culturale popolare.

“Dispiace molto non poterla organizzare quest’anno, – spiega Wainer Mazza tra i promotori dell’evento – visto il successo di partecipazione che la cena ha sempre riscontrato. Vista la situazione attuale gli organizzatori hanno ritenuto necessario soprassedere e guardare al prossimo anno”.

Per mitigare in parte la delusione e mantenere vivo il ricordo dell’adunata si è pensato di dare alla stampe, a colori ed in formato A3, una speciale litografia.

Un’opera che riproduce i simboli, le scritte e i dipinti delle edizioni che da sempre si sono tenute a San Biagio a “La Baracca del Circolo Acli” e successivamente al Ristorante Nespolo di Via Roncodosso”.

La distribuzione delle litografie, che saranno disponibili dal prossimo 15 ottobre, avverrà sia al Ristorante “Il Nespolo” di Bagnolo San Vito sia a Mantova alla Galleria d’arte “Atelier des Arts” di vicolo della Mainolda, 19.

“Confidiamo – ribadisce Wainer Mazza – che saranno in molti a gradire questa opportunità a partire dai frequentatori delle cene. Si tratta di un simpatico ricordo di tanti momenti carichi di entusiasmo e di fascino. Paolo Biondo