Furto al Gigante, arrestata 37enne di origini romene

CURTATONE Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, presso il Centro Commerciale “IL GIGANTE” ai Quattro Venti di Curtatone, gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno proceduto all’arresto di una donna – tale A. A. E., 37enne di origini romene, senza fissa dimora, incensurata – la quale, dopo aver pagato alcuni prodotti alle casse automatiche, tentava di allontanarsi con svariati articoli per animali occultati sotto i vestiti, per un valore di oltre 700 €.

Poco prima il Personale addetto alla vigilanza, attirato dal comportamento sospetto di un uomo presso il reparto animali, decideva di monitorare ogni suo spostamento.

Dalle telecamere di videosorveglianza, quindi, gli addetti alla sicurezza erano riusciti a vedere che il sospettato aveva prelevato dagli scaffali numerosi articoli per animali, per lo più confezioni di antiparassitari e, dopo averli aperti, danneggiandoli, ne aveva occultato il contenuto sotto i propri vestiti, ricollocando tra gli scaffali i contenitori vuoti.

Costui, quindi, dopo essersi spostato in un altro reparto del Supermercato, si incontrava con una donna alla quale consegnava tutta la refurtiva; dopo che la complice aveva a sua volta provveduto a nascondere gli articoli rubati sotto i propri abiti, i due ladri si separavano, prendendo direzioni opposte.

L’uomo, a quel punto, si dirigeva verso l’uscita riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre la donna si recava presso le Casse automatiche dove, dopo aver pagato solo alcuni articoli, oltrepassava le barriere antitaccheggio cercando di raggiungere l’uscita, venendo tuttavia bloccata dal Personale di sorveglianza preventivamente allertato.

Dopo aver fermato la ladra prima che potesse essere in grado di darsi alla fuga, il personale del punto vendita chiedeva alla Centrale Operativa della Questura l’intervento di una Pattuglia della Squadra “Volante”.

Gli Agenti di Polizia, giunti immediatamente sul posto, dopo aver accertato l’accaduto, provvedevano ad accompagnare negli Uffici di Piazza Sordello la donna fermata al fine di procedere alla sua identificazione e successivamente al suo arresto per il reato di furto aggravato.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, A. A. E. veniva trasferita presso la Casa Circondariale di Via Poma a disposizione della Autorità Giudiziaria.

L’arrestata, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, verrà questa mattina processata per direttissima presso il Tribunale di Mantova.