Proroga Superbonus 110% fino al 2023 e dati ENEA. Zolezzi (M5S): “Lombardia in testa per numero di richieste. Nostro obiettivo resta garantire case più antisismiche, sostenibili, sane e maggiori risparmi in bolletta”

MANTOVA “La casa, il lavoro e la cura dell’ambiente sono al centro della nostra azione. A confermare il nostro impegno anche la manovra economica per il 2022 , nella quale è stata confermata una delle misure fortemente volute dal MoVimento 5 Stelle, simbolo della transizione ecologica: il Superbonus 110%.” Dichiara il deputato M5s, Alberto Zolezzi.

“La legge di Bilancio – prosegue – lo proroga fino a fine 2023 per gli edifici condominiali e fino a fine 2022 per le unifamiliari. Inoltre, abbiamo ottenuto la proroga a tutto il 2025 per gli interventi nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009: così da favorirne la ricostruzione.

I dati ENEA di fine anno confermano il buon lavoro del Superbonus 110% ponendo in testa la Lombardia per numero di richieste, che sale a oltre 14mila. Con un investimento medio pari a oltre 580 mila euro per i condomini e di 100 mila euro per gli edifici unifamiliari.

Mentre le richieste nazionali sono quasi 100mila.

L’obiettivo resta sempre e soltanto uno, ribadisce Zolezzi: “Garantire case sempre più antisismiche, sostenibili e sane. Consentendo agli italiani grandi risparmi in bolletta.”