Calcio Serie C – Mantova, i numeri degli attaccanti: la coppia De Francesco-Guccione in testa con quattro reti

Mantova A fine anno, si sa, è tempo di bilanci. In casa biancorossa si guardano i numeri per capire come si può migliorare. Il focus di oggi è sugli attaccanti. Nel girone A, in testa alla classifica c’è l’attaccante del Vicenza, Ferrari, con 10 gol, seguito da Bruschi della Pro Sesto con 8 reti e Della Morte della Pro Vercelli con 7 marcature.

Per gli attaccanti del Mantova, invece, bisogna riconoscere che non è stato certamente un girone d’andata molto prolifico. E’ capitato in più di un’occasione che mister Corrent si lamentasse per non essere riusciti a sfruttare le occasioni create. E non a caso il Mantova si trova in quella posizione di classifica. Pesa ovviamente l’assenza di Monachello e i giocatori in rosa non sono riusciti ad esplodere, come magari qualcuno sperava. Per non parlare della meteora Rodriguez, che comunque all’attivo ha un gol segnato (a Trieste su rigore). In qualche modo, però, la squadra virgiliana se l’è cavata. In casa Mantova al comando della classifica marcatori ci sono De Francesco e Guccione. Per entrambi 4 reti. Il capitano ha segnato però solo su rigore e attende ora di sbloccarsi su azione. Subito dietro, a quota tre, troviamo Mensah insieme ai giovani Pierobon e Yeboah, bravo a mettersi in luce e a sfruttare le chance avute soprattutto nell’ultima parte del girone d’andata. Un gol invece per Paudice e uno, importantissimo, per Fontana. Questo il quadro attuale dell’attacco virgiliano. In attesa del mercato.