Rugby Top 10 – Antonio Denti ne fa… 13: “Il Viadana ha tutto per essere un club di vertice”

Viadana Altre due importanti conferme per quanto riguarda la rosa del Rugby Viadana. Si tratta di Antonio Denti e Alessio Crea, rispettivamente prima linea e ala. Antonio non ha bisogno di presentazioni: cresciuto in riva al Po, ha iniziato a giocare a rugby all’età di 15 anni. Dopo essere entrato nell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e aver giocato un anno al Gran Ducato Parma nel 2009/10, l’anno successivo esordisce nella franchigia degli Aironi Rugby. Dal 2011 Denti veste la maglia del Rugby Viadana e questa sarà la tredicesima stagione in giallonero per la duttile prima linea ‘made in Viadana’. Un legame ormai destinato ad essere indissolubile. «La stagione appena conclusa – afferma – con tanti elementi nuovi sia a livello di staff che di giocatori non era scontata, ma penso che abbiamo mostrato una buona attitudine al lavoro. Nella parte iniziale siamo stati una sorpresa per molti; purtroppo però nella fase centrale del campionato abbiamo fatto qualche passo falso di troppo, ma finire in crescendo e ritrovare un buon gioco è stato molto positivo soprattutto per la mentalità in vista del prossimo anno. Nella prossima stagione sarà cruciale rimanere nella metà alta della classifica, cancellando i passi falsi dell’ultima annata. Rimango molto fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il nuovo anno sotto la guida di “Gibo”, che dopo anni di “gavetta” si è meritato il rispetto di giocatori e società. Viadana ha tutto per essere grande: strutture, organico e tifosi». Per un “veterano” che rinnova, un giovane talentuoso prosegue il suo percorso di crescita. Alessio Crea, ala, classe 2002, vestirà la maglia giallonera anche la prossima stagione. Alessio, arrivato a Viadana lo scorso anno dopo un passato tra giovanili e prima squadra delle Fiamme Oro, ha deciso di intraprendere un percorso di crescita lontano da casa. Dopo vari raduni con la Nazionale U18, a Viadana ha avuto la possibilità di mettersi in luce nel massimo campionato italiano per la sua velocità e la sua capacità di evitare il contatto. «Ho deciso di rimanere qui per proseguire un percorso iniziato la scorsa stagione – esordisce Alessio – Quella appena trascorsa la reputo una stagione positiva. Nonostante fosse la prima in una squadra seniores, sono migliorato molto a livello di gioco, mettendo minuti di gioco nelle gambe e sentendomi parte di qualcosa più ampio. Vorrei diventare un punto fermo per la squadra». «Andiamo a confermare due giocatori molto diversi tra loro – afferma il gm Ulises Gamboa – ma che si sono rivelati entrambi indispensabili per il club. Antonio è uno degli uomini più esperti, un punto di riferimento per la squadra che si è dimostrato molto duttile nel saper ricoprire indistintamente tutti i ruoli della prima linea. Alessio invece è un giovane emergente».