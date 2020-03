Dal vescovo Busca parole di ringraziamento per il persona del Poma

MANTOVA La Direzione Strategica di ASST è grata a tutta la popolazione per il supporto sia morale che economico offerto all’azienda e ai suoi professionisti. Un ringraziamento particolare per i messaggi di solidarietà al personale ricevuti in questi giorni dal vescovo monsignor Marco Busca e dal Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia Luigi Cajazzo.

Dal vescovo di Mantova parole toccanti per chi è impegnato in prima linea nella cura dei malati: “Ricordate il gigante Golia? Davide, un ragazzino, l’ha sconfitto con la pietra della fionda mentre invocava l’aiuto di Dio. La Delbrel chiamava questa aggiunta “l’insolito divino”. Insolito perché non è il potere di un uomo notevole. È il cromosoma divino in noi che attraversando il cuore arriva a fior di pelle. È il di più delle vostre azioni. È la forza della vostra forza. Un gesto di amore è già una guarigione immediata”.