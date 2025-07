Mantova capitale del cinema, le Accademie scrivono il futuro

MANTOVA – Si sono riunite oggi, per la prima volta in Italia, all’ex chiesa della Madonna della Vittoria a Mantova le Accademie del Cinema europeo riunite nella Face-Federation of Film Academies of Europe, che riunisce 22 Accademie del Cinema in tutto il continente. Un’occasione prestigiosa per fare il punto su sfide, obiettivi e necessità del cinema europeo, confrontarsi e fare squadra. Diciassette i rappresentanti delle varie Accademie di tutta Europa che hanno presenziato all’assemblea, compresa la rappresentante dell’Ucraina, mentre i rappresentanti delle altre Accademie hanno partecipato in collegamento video. L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dall’organizzatore e referente dell’Accademia del Cinema Italiano-David di Donatello, il regista mantovano Claudio Pelizzer. Intervenuti, poi, la Segretaria dell’Accademia David di Donatello Manuela Pineskj, il presidente Face Yann Tonnar e la referente dell’associazione Amici di Palazzo Te Speranza Galassi. L’evento è stato realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione dell’associazione Amici di Palazzo Te. “Mantova fu tra le prime città, nel dopoguerra, a ritrovare la libertà anche grazie al cinema. Ringrazio Face per aver scelto questo luogo di storia e dialogo. Oggi serve un impegno comune tra istituzioni e cinema per rilanciare una cultura indipendente e nuovi linguaggi. Come vicepresidente Anci propongo di lavorare a un sostegno concreto per sale ed eventi che resistono alle logiche di mercato. E come Sindaco, vorrei esplorare con voi la possibilità di creare a Mantova un appuntamento dedicato alle giovani voci del cinema europeo”, ha commentato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi.

“Sono orgoglioso di aver potuto portare a Mantova, grazie al collegamento con l’Accademia del Cinema Italiano David di Donatello, i rappresentanti del mondo del cinema di tutta Europa. Un’occasione per scoprire l’arte e la bellezza di Mantova, come ispirazione e possibile set cinematografico. I 17 rappresentanti delle Accademie europee, infatti, hanno partecipato a un tour di tre giorni tra le bellezze di Mantova, toccando – tra gli altri – le Pescherie di Giulio Romano grazie alla Fondazione Pescherie di Giulio Romano, Palazzo Te grazie alla collaborazione con la Fondazione Palazzo Te, il Museo Virgilio e il Teatro Bibiena”, dichiara Claudio Pelizzer, organizzatore dell’evento e regista mantovano che recentemente ha collaborato anche alla produzione di “All that changes you”, l’installazione filmica per la regia di Isaac Julien che da ottobre sarà proiettata a Palazzo Te.