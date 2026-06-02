Raid vandalico e furto alla piscina “Dugoni” di Mantova: rubate attrezzature e svuotati estintori

MANTOVA – Furto e pesanti atti vandalici nella notte ai danni della piscina comunale “Dugoni” di Mantova.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Mantova sono intervenuti presso il complesso sportivo per un sopralluogo a seguito della scoperta dell’intrusione. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura durante l’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.

Il furto e i danni

I malviventi si sono introdotti durante le ore notturne all’interno della sala macchine della struttura. Una volta dentro, hanno asportato diverso materiale informatico e attrezzature varie da piscina, tra cui numerosi braccioli per bambini.

Oltre al furto, i soggetti hanno provocato ingenti danni alla struttura:

Porte danneggiate : forzate e rovinate per garantirsi il passaggio.

Muri imbrattati : una parete è stata vandalizzata con scritte realizzate con bombolette di vernice spray.

Estintori svuotati: due dispositivi antincendio sono stati completamente scaricati all’interno dei locali.

Le indagini

Il danno economico complessivo è ancora in corso di esatta valutazione da parte dei responsabili della struttura. Le indagini per identificare i colpevoli e ricostruire la dinamica esatta del raid sono state affidate ai Carabinieri della Stazione di Mantova.