Paura nella notte a Palidano: scontro tra due auto che si ribaltano con 9 giovani a bordo

PALIDANO (Gonzaga) – Pauroso incidente stradale questa notte a Palidano di Gonzaga. E’ successo intorno alle ore 1.15 lungo la Strada Provinciale 50, dove due autovetture si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di legge.

La dinamica dell’impatto

L’urto tra i due veicoli è stato estremamente violento. A causa dell’impatto, una delle vetture è volata fuori dalla sede stradale, terminando la sua corsa nei campi adiacenti. L’altra automobile, invece, si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata.

A bordo dei due mezzi viaggiavano complessivamente nove giovani, tra ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Nonostante la gravità della carambola e i vistosi danni subiti dalle vetture, tutti gli occupanti sono riusciti a mantenere la lucidità e a uscire autonomamente dagli abitacoli prima dell’arrivo dei soccorritori.

La macchina dei soccorsi

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha attivato immediatamente le procedure d’emergenza, inviando sul posto la squadra del distaccamento di Suzzara. I pompieri hanno lavorato tempestivamente per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e l’intera area, scongiurando il rischio di incendi.

Imponente il dispiegamento di mezzi sanitari coordinato dal 118. Sul luogo del sinistro sono confluite tre ambulanze – appartenenti al Soccorso Azzurro di Bondeno, alla Croce Bianca di Quistello e alla Croce Verde di Mantova – supportate da un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto ai nove ragazzi, per poi trasferirli d’urgenza nei vicini ospedali per gli accertamenti e le terapie del caso. Stando alle prime informazioni trapelate, nessuno dei giovani si troverebbe in pericolo di vita.

I rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e la gestione della viabilità stradale sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale, rimasti a lungo sul posto per regolare il traffico e permettere la rimozione dei mezzi.