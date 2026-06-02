Incidente all’alba a Bozzolo: auto esce di strada dopo la foratura di uno pneumatico, ferita una 46enne

BOZZOLO – Paura questa mattina, martedì 2 giugno, lungo le strade di Bozzolo per un incidente che ha visto coinvolto un unico veicolo.

Attorno alle 5.30, una donna di 46 anni, residente a Desio (MB), stava viaggiando alla guida del suo Fiat Doblò quando, improvvisamente, si è verificata la foratura di uno pneumatico. A causa del guasto improvviso, la conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo autonomamente dalla carreggiata e terminando la propria corsa all’interno dei campi adiacenti alla sede stradale.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno lavorato per estrarre la donna dall’abitacolo del veicolo, rimasto danneggiato a seguito dell’impatto.

I sanitari del 118, giunti sul luogo del sinistro, hanno prestato le prime cure alla 46enne. La donna è stata successivamente trasportata in codice giallo presso l’ospedale civile di Mantova. Fortunatamente, nonostante la gravità della dinamica, non si trova in pericolo di vita.

I rilievi

I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Bozzolo, intervenuti sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e mettere in sicurezza l’area.