Mantova celebra l’80° della Repubblica: cerimonie al Famedio, concerto in piazza e 12 nuovi insigniti OMRI

MANTOVA. La provincia di Mantova si appresta a celebrare solennemente l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con un ricco programma di eventi istituzionali e culturali coordinati dalla Prefettura e dal Comune. Le celebrazioni ufficiali si apriranno domani, martedì 2 giugno 2026, alle ore 10:00, presso il Famedio dei Caduti in Largo XXIV Maggio.
Il programma della mattinata al Famedio
La cerimonia provinciale prenderà il via con lo schieramento dei Gonfaloni e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il protocollo ufficiale prevede:
- Alzabandiera solenne e Onori ai Caduti.
- Deposizione di una corona d’alloro presso la cripta del Famedio, dedicata a chi ha sacrificato la vita per la Patria.
- Lettura del tradizionale messaggio alla Nazione del Presidente della Repubblica.
Ad accompagnare i momenti più solenni della mattinata saranno i brani eseguiti dal coro “Voci in Festa – Città di Mantova” dell’Associazione Culturale “Pomponazzo”.
La consegna delle Onorificenze OMRI in Prefettura
A seguire, alle ore 11:30, le celebrazioni si sposteranno nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo. Qui il Prefetto della provincia di Mantova consegnerà i diplomi delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” (OMRI), conferite dal Capo dello Stato ai cittadini virgiliani che si sono distinti per l’impegno civico e sociale.
Di seguito l’elenco dei 12 cittadini benemeriti premiati:
Ufficiali:
- Alessandro Giuseppe Bertazzoni
- Giorgio Feola
Cavalieri:
- Carlo Benfatti
- Giorgio Breviglieri
- Valeria Cappellato
- Antenorina Franzoni
- Stefano Garattoni
- Andrea Iori
- Carla Marubbi
- Ivan Miorali
- Gualberto Storti
- Renzo Tarchini
Musica in piazza nel pomeriggio
I festeggiamenti per la Festa della Repubblica proseguiranno nel pomeriggio nel cuore della città. Alle ore 17:30, in piazza Mantegna, la banda “Città di Mantova” terrà un concerto speciale aperto a tutta la cittadinanza, offerto dall’Amministrazione Comunale per chiudere la giornata di festa.