Moglia, aggredisce la madre anziana con schiaffi, pugni e un coltello: arrestato 50enne

MOGLIA – Un sabato di pura follia stava per trasformarsi in una tragedia familiare a Moglia, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver brutalmente aggredito l’anziana madre ultra70enne, colpendola ripetutamente e ferendola con un coltello.

L’allarme è scattato grazie alla prontezza di alcuni passanti, attirati dalle disperate grida d’aiuto che provenivano dall’interno dell’abitazione della donna. I cittadini hanno immediatamente allertato il 112, permettendo il tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

Il blitz e il salvataggio

Al loro arrivo sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una scena drammatica: il 50enne brandiva ancora un coltello tra le mani, in evidente stato di alterazione. La madre, ferita e sotto shock, era riuscita a sottrarsi alla furia del figlio rifugiandosi in un’altra stanza della casa, mettendosi momentaneamente al sicuro.

Una brutale aggressione per motivi futili

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la violenza sarebbe esplosa per motivi del tutto futili. Al culmine di un litigio verbale, l’uomo ha iniziato a inveire contro la madre, passando rapidamente alle vie di fatto. La donna è stata colpita con violenza a suon di schiaffi e pugni su tutto il corpo. Non contento, il 50enne ha impugnato un coltello da cucina sferrando alcuni fendenti contro l’anziana, che ha cercato disperatamente di difendersi.

I soccorsi e l’arresto

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. I medici le hanno riscontrato numerosi lividi al volto e al corpo, oltre a ferite da taglio fortunatamente leggere sulle braccia, segno evidente dei tentativi della donna di parare i colpi di lama. La gravità delle lesioni conferma che la tragedia è stata sfiorata per pochissimo.

Per il 50enne sono scattate immediatamente le manette ai polsi: l’uomo è stato condotto in caserma e arrestato con gravi capi d’imputazione.