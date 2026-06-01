Sorpresi a rubare in una casa a Roncoferraro: folle inseguimento nella notte finisce in un canale

RONCOFERRARO. Un inseguimento ad alta velocità nella notte si è concluso con un’auto finita in un canale e il totale recupero della refurtiva. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno sventato un furto in un’abitazione di Roncoferraro, costringendo i malviventi alla fuga a piedi nei campi.

L’operazione è scattata nell’ambito del potenziamento del controllo del territorio concordato in Prefettura durante l’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.

I rumori nella notte e l’allarme al 112

Il tentativo di furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Un residente di 65 anni, svegliato da rumori sospetti all’interno della propria casa, ha intuito immediatamente la presenza di ladri e ha mantenuto la freddezza necessaria per allertare il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto le pattuglie in circuito di perlustrazione.

L’inseguimento dell’Audi Q5 e lo schianto nel canale

Gli occupanti della vettura sono riusciti a uscire rapidamente dall’abitacolo e, sfruttando il buio pesto della notte, si sono dileguati nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce. Giunti nei pressi della casa, i militari hanno intercettato un’Audi Q5 che, alla vista dei lampeggianti, ha accelerato bruscamente per fuggire. Ne è nato un pericoloso inseguimento stradale durato alcuni chilometri. La corsa dei fuggitivi è terminata bruscamente quando il conducente ha perso il controllo del SUV, finendo dentro un canale artificiale.Gli occupanti della vettura sono riusciti a uscire rapidamente dall’abitacolo e, sfruttando il buio pesto della notte, si sono dileguati nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce.

Recuperata la refurtiva: c’erano anche i surgelati

Le verifiche successive hanno confermato il furto nella casa del 65nne. All’interno del veicolo abbandonato i Carabinieri hanno rinvenuto l’intero bottino: un borsello contenente documenti personali, denaro contante e tessere bancomat. Nel bagagliaio dell’Audi sono state trovate persino delle confezioni di carne congelata che i malviventi avevano prelevato dal freezer della vittima. I beni sono stati restituiti subito al proprietario.

I successivi accertamenti sulla vettura hanno rivelato che l’Audi Q5 era stata rubata lo scorso febbraio a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo. Il SUV è stato sequestrato per i rilievi scientifici e sono ora in corso le indagini per identificare i componenti della banda.