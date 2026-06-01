Mantova, il Capo Squadra Roberto Zanoni va in pensione: saluta i Vigili del Fuoco dopo 30 anni di servizio

MANTOVA. Un pezzo di storia del Comando dei Vigili del Fuoco di Mantova si congeda ufficialmente. Oggi, 1° giugno 2026, il Capo Squadra Esperto Roberto Zanoni inizia il suo meritato collocamento a riposo, salutando i colleghi dopo quasi trent’anni di servizio effettivo e una vita intera dedicata al Corpo Nazionale. Un pezzo di storia del Comando dei Vigili del Fuoco di Mantova si congeda ufficialmente. Oggi, 1° giugno 2026, il Capo Squadra Espertoinizia il suo meritato collocamento a riposo, salutando i colleghi dopo quasi trent’anni di servizio effettivo e una vita intera dedicata al Corpo Nazionale.

L’intero Comando di via Fiera si è stretto attorno al neo-pensionato per manifestargli profonda stima e gratitudine per l’esemplare professionalità dimostrata sul campo.

La carriera: dal volontariato al ruolo di Capo Squadra

Il percorso di Roberto Zanoni nel mondo dei soccorsi inizia nell’agosto del 1985 come Vigile Volontario durante il servizio militare. Nel gennaio del 1997, dopo aver superato il concorso pubblico, viene assunto come Vigile Permanente.

Terminato il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi, ottiene l’assegnazione al Comando di Mantova, che diventerà la sua sede storica per tutta la vita lavorativa. Nel 2018 la promozione a Capo Squadra ne corona l’esperienza e l’impegno quotidiano.

Formazione e logistica: i ruoli chiave nel Comando

Negli anni Zanoni non si è limitato all’attività di soccorso tecnico urgente. Dotato di grande esperienza, ha svolto per lungo tempo il ruolo di istruttore di scuola guida per i Vigili del Fuoco, curando l’addestramento dei colleghi più giovani nella conduzione dei mezzi d’emergenza. Negli ultimi anni di attività, ha inoltre ricoperto con dedizione l’incarico di responsabile dell’ufficio Autorimessa, gestendo la flotta dei veicoli del Comando.

Il congedo e la nuova avventura

Al momento del saluto, colleghi e amici hanno voluto tributargli un caloroso applauso e un affettuoso augurio per il futuro. Una pensione che per Roberto Zanoni comincerà subito con una grande sfida personale: a breve intraprenderà infatti il celebre Cammino di Santiago. A lui va il più grande “in bocca al lupo” da parte di tutta la comunità dei Vigili del Fuoco virgiliani.