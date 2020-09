Rapinato per strada del proprio smartphone da tre persone a volto scoperto

MANTOVA Lo hanno affrontato strattonandolo per portargli via lo smartphone. Erano in tre a volto scoperto, stranieri di sicuro, nordafricani forse. Fuggiti a piedi subito dopo questa rapina ai danni di un 30enne di Brescia che è stata messa a segno verso le 22 dell’altro ieri in via Nuvolari. La vittima stava raggiungendo la propria auto parcheggiata in zona quando è stata avvicinata da tre sconosciuti, uno dei quali senza tanti preamboli gli ha ordinato di consegnare il proprio cellulare. Il 30enne avrebbe inizialmente cercato di opporre resistenza, ma i tre malviventi gli si scagliavano contro strattonandolo A quel punto, per evitare guai peggiori il 30enne sceglieva il male minore, ovvero consegnare ai tre ciò che volevano. Tanto bastava a fare in modo che il terzetto si allontanasse senza altro colpo ferire. Al 30enne vittima di questa rapina impropria non restava altro da fare che raggiungere la caserma dei carabinieri di via Chiassi per segnalare e quindi denunciare quanto gli era appena accaduto. Le ricerche dei tre rapinatori scattavano immediatamente ma senza esito per era ormai trascorso troppo tempo dal fatto. I carabinieri sono comunque al lavoro per individuare i responsabili anche se l’indagine si presenta fin da subito piuttosto complicata; il luogo in cui è avvenuta l’aggressione non sarebbe infatti coperto da telecamere di sorveglianza. Per ora gli investigatori hanno comunque a disposizione la descrizione fatta dalla vittima dei tre malviventi che tra l’altro hanno agito a volto scoperto.