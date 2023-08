Nasce formalmente la Polizia provinciale, un ulteriore strumento di presidio del territorio

MANTOVA È stato formalmente istituito il corpo di polizia provinciale. Con sette voti favorevoli, astenuto il centrosinistra (il consigliere Giuseppe Torchio: “Funzioni molto ampie: sembra di avere un esercito della salvezza a disposizione, quindi noi abbiamo ancora qualche perplessità) nasce il corpo provinciale e contestualmente anche il “regolamento del corpo di polizia locale della provincia di Mantova”. Il comandante Cristiano Colli: «Nato a marzo 2022, approvando il regolamento di organizzazione generale, oggi vengono definite le specifiche modalità organizzative e gestionali. Da allora l’organico è andato aumentando: da cinque agenti, si è passati ai dieci di oggi». Al corpo era stato affidato lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa locale, di polizia ambientale e ittico venatoria, di polizia stradale, lacuale, demaniale e della navigazione fluviale, nonché di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Inoltre, viene ampliato il raggio di azione inglobando attività relative alla vigilanza ed alla polizia stradale, ed è in fase di definizione la procedura di gara per il noleggio di due apparecchi rilevatori di velocità e del relativo servizio di gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni al Codice della Strada. Nel regolamento approvato, vengono disciplinati nel dettaglio il funzionamento, l’organizzazione, l’attività e la gestione del Corpo stesso. Il vicepresidente Massimiliano Gazzani: «Il corpo della polizia provinciale sta dando i propri frutti: incrementare e potenziare gli strumenti di presidio e tutela del territorio”. (ab)