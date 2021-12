Rugby Top 10 – Viadana, fatti un regalo nel derby con il Colorno

VIADANA Dopo lo stop forzato di sabato scorso dovuto al match rinviato con Rovigo per casi di positività nella squadra avversaria, il Rugby Viadana 1970 torna allo Zaffanella per il derby del Po contro l’Hbs Colorno. Calcio d’inizio alle ore 15 per la prima partita del girone di ritorno. I gialloneri, terzultimi, vanno a caccia di un risultato che possa far riprendere loro un po’ quota in classifica e possa valere anche da iniezione di fiducia. Colorno, considerata la rivelazione del campionato, parte favorita, ma allo Zaffanella i padroni di casa, sostenuti dal tifo giallonero, cercheranno di non farsi trovare impreparati. Ricordiamo che la gara d’andata terminò con il punteggio di 27 pari grazie a una meta di Jannelli trasformata da Ferrarini allo scadere. A partire da questo match, e per tutte le prossime sfide in casa, sarà possibile partecipare alla conferenza stampa post-partita che si terrà nella sala stampa adiacente al campo di gioco, previa prenotazione alla mail press@rugbyviadana1970.it. A tal proposito il General Manager Ulises Gamboa commenta: «Vogliamo aprire un canale di comunicazione diretto con i tifosi, oltre ai giornalisti. Abbiamo bisogno di aprirci un po’ di più con chi ci supporta, in modo da chiarire ogni dubbio. Principalmente sarà un modo per i nostri sostenitori per chiedere chiarimenti o avere delucidazioni dai diretti interessati. Non abbiamo nulla da nascondere. Spesso attraverso i social e i media in generale si può avere una doppia interpretazione, la conferenza stampa avrà proprio questo obiettivo, eliminare questi fraintendimenti».

Queste invece le parole di Coach Fernandez a proposito del match con il Colorno: «Questa è una partita molto importante per noi perché è l’ultima prima della pausa natalizia. Sarà un’occasione perfetta per mostrare il carattere e l’attitudine della squadra a giocare in casa. È proprio nei momenti difficili che il percorso deve essere chiaro. E questa squadra sa molto bene cosa vuole e come raggiungerlo. Ha una grande opportunità per dimostrarlo».

In questa nona giornata, rinviate le partite Fiamme Oro-Calvisano in seguito al riscontro di casi di positività al Covid-19 e Sitav Lyons-Petrarca, programmata inizialmente per ieri sera, causa il perdurare delle avverse condizioni climatiche a Piacenza.