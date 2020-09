Rapina, lesioni e stalking: in manette un 47enne ghanese

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Da alcuni mesi la loro relazione si era conclusa per volontà della donna. A.K.S., 47enne ghanese residente a Castiglione, non accettando il rifiuto della fidanzata, dopo l’ennesimo litigio scaturito sotto l’abitazione della 33enne, si è scagliato contro la stessa percuotendola e spintonandola, poi sottraendole la borsetta contenente i suoi documenti personali e denaro e fuggendo per le vie limitrofe.

L’immediato intervento dei militari dell’ Aliquota Operativa di questa Compagnia CC, unitamente alla pattuglia della Stazione CC di Castel Goffredo, hanno permesso poco dopo di rintracciare il cittadino ghanese, traendolo in arresto per i reati di rapina, lesioni personali e atti persecutori.

L’uomo, nel frattempo aveva occultato la borsetta della donna poco distante dal luogo del reato, poi rinvenuta dai militari e riconsegnata alla vittima.

A.K.S. è stato rintracciato nei pressi della propria abitazione, sita in Castiglione delle Stiviere e senza porre alcuna resistenza si è consegnato ai militari.

Durante la stesura della denuncia si è scoperto che la giovane donna era ormai perseguitata da alcuni mesi dall’ex fidanzato.

La vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche a seguito delle contusioni al volto provocate dalle percosse subite dall’ex fidanzato, giudicate guaribili in 10 giorni s.c.

I militari hanno anche sentito alcuni testimoni oculari ed acquisito delle immagini dell’aggressione riprese da un passante.

A.K.S. è stato tradotto in carcere a Mantova a disposizione dell’A.G. competente.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Antonino Minutoli, ha espresso il suo compiacimento per la speditiva operazione di servizio e per il positivo risultato conseguito.