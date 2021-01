Recovery Plan, Cai: “Completamente fraintesa la natura della visione green”

MANTOVA – «Il Recovery Plan, così come era stato concepito, avrebbe dovuto essere uno strumento per potenziare la rivoluzione verde e attuare nuove strategie verso un’agricoltura sostenibile. Siamo sorpresi della svolta del governo, che distoglie fondi dall’obiettivo originariamente previsto e verso il quale dovrebbero in verità sussistere vincoli comunitari non arbitrariamente modificabili». Questo il commento critico di Gianni Dalla Bernardina, presidente nazionale di Cai (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani), nei confronti della nuova architettura del Recovery Plan, che sacrifica l’agricoltura e non tiene minimamente conto del ruolo delle imprese agromeccaniche quali motori dello sviluppo in uno dei comparti più rappresentativi dell’economia italiana. «Se il piano varato dal Mef prevede un più elevato stanziamento di fondi per la filiera dell’idrogeno rispetto all’agricoltura sostenibile, solo per fare un esempio – gli fa eco il vicepresidente della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, Sandro Cappellini – significa aver completamente frainteso la natura della missione green.

Ci auguriamo che il piano di rilancio possa tornare ad articolarsi su premesse più di certo più concrete e più focalizzate alla realtà. L’agricoltura e l’agroalimentare italiano hanno bisogno di basarsi su progetti di crescita seri e non su inutili e ad oggi anacronistici stanziamenti per trattrici a metano».